اعتراف إسرائيلي صادم.. حماس لن تهزم في رفح رغم العدوان الكاسح

لا توجد حلول سحرية

اعترفت صحيفة عبرية أن الاحتلال لن يحقق شيئ يذكر من عملية رفح التي بدأها منذ الأسبوع الماضي باجتياح رفح والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وذكر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن مصادر بالجيش الصهيوني أن حماس لن تختفي أو تهزم في رفح وستبقى في رفح حتى لو عمل جيش الاحتلال بقواته في كل المدينة وليس جزء منها.

وأكدت الصحيفة العبرية أنه لا توجد حلول سحرية لوقف ذلك أو القول بإمكانية القضاء على حماس في هذه المنطقة حتى الآن.

وقالت حماس إنها ستجري محادثات مع قادة "فصائل المقاومة الفلسطينية" لإعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية.

وأضافت أن المناقشات يجب أن تتم بسبب سلوك بنيامين نتنياهو والهجمات الإسرائيلية على أماكن في رفح واحتلال معبر المدينة الحدودي.

وأوضح البيان أن "نتنياهو وحكومته يستخدمان المفاوضات غطاءً لمهاجمة رفح واحتلال المعبر، ومواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا، ويتحملان المسؤولية الكاملة عن عرقلة التوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق قالت حماس إنها أعربت عن موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار .

ووضعت إسرائيل حدا لهذا الأمر في وقت لاحق، قائلة إنها لن تقبل الصفقة بشكلها الحالي، وهو القرار الذي قالت حماس إنه أعاد الأمور "إلى المربع الأول".