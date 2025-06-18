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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المعاهد الأزهرية: امتحان الصرف سار في أجواء من الالتزام والانضباط

امتحان الصرف بالشهادة الثانوية الأزهرية
امتحان الصرف بالشهادة الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الصرف للعام الدراسي 2024/2025، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على ضبط المنظومة الامتحانية وضمان سيرها بأعلى درجات الكفاءة والانضباط، تابع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني لحظة بلحظة مجريات الامتحان من داخل غرفة العمليات المركزية، حيث وجّه بضرورة التعامل الفوري مع أي طارئ، وتقديم الدعم اللازم للجان، بما يضمن توفير بيئة آمنة وهادئة لأداء الطلاب.

جولات تفقدية لقيادات قطاع المعاهد الأزهرية بلجان امتحانات "الثانوية" 

وفي السياق ذاته، واصل قيادات القطاع جهودهم الميدانية؛ حيث قام فضيلة د. أحمد الشرقاوي، وكيل القطاع لشؤون التعليم، بجولة تفقدية إلى لجنتي معهد فتيات أسوان وبنين الأقصر، حيث التقى بالطلاب والمراقبين، واطمأن على مدى وضوح الأسئلة ومناسبتها، مؤكدًا.

كما تفقد فضيلة الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، لجنة معهد خاتم المرسلين بمحافظة الجيزة، وراجع بنفسه مدى الالتزام بالإجراءات التنظيمية، وتوافر وسائل الراحة لجميع الطلاب.

من جانبها، واصلت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أداء عملها، حيث تابعت على مدار اليوم الامتحان في جميع اللجان، والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان والمناطق، مؤكدة أن الامتحان سار في أجواء من الالتزام والانضباط.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، من بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة. 

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية الأزهر امتحان مادة الصرف

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