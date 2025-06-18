طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الصرف دون مشاكل

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، امتحاناتهم في مادة الصرف، اليوم الأربعاء، في هدوء ودون شكاوى.

لا شكاوى من امتحان الصرف

وتفقّد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجان معهدي بنين الورديان، وفتيات القويري، يرافقه هشام عبد الرحيم، موفد قطاع المعاهد الأزهرية؛ حيث قام بالمرور على اللجان والاطمئنان على استقرار العملية الامتحانية والالتزام بالضوابط.

وأشار إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية.

من جهته، تفقّد ضياء الحق أبو بكر، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان معهد سموحة.

ويحرص الأزهر الشريف سنويًّا على تطوير منظومة الامتحانات؛ بما يضمن توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة، تلتزم بأعلى معايير العدالة والانضباط.

ورُوعي في إعداد الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس مهارات الفهم والتحليل والاستيعاب، وتبتعد عن النمط التقليدي القائم على الحفظ فقط.

أكثر من 117 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية

يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (173,808) طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على (577) لجنة امتحانية.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن قطاع المعاهد الأزهرية حريص على تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات؛ بما يضمن أداءهم للامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والهدوء.

وأشار إلى أن الامتحانات أعدت وفق معايير دقيقة تراعي التنوع في الأسئلة، وتهدف إلى قياس مستويات الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ فقط.

كما دعا أبناءه الطلاب والطالبات إلى التحلي بالثقة والجدية، مؤكدًا أن الاجتهاد والانضباط هما مفتاحا النجاح، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والسداد.