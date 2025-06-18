الأزهر للفتوى يقدم إرشادات مهمة للطلاب لتحصيل أفضل وتنظيم الوقت

قدّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مجموعة من النصائح التربوية والإيمانية الموجهة للطلاب، بهدف دعمهم في تحصيلهم الدراسي وتنظيم وقتهم بشكل فعّال.

وفي منشور توعوي، شدّد المركز على أهمية الحفاظ على أداء الصلاة في وقتها، والبر بالوالدين، والإكثار من الدعاء والتوكل على الله، مع التأكيد على أن الله لا يضيع سعي المجتهدين، مستشهدًا بقوله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60].

ودعا المركز الطلاب إلى تحديد أوقات مناسبة للمذاكرة، وإدارة أوقاتهم بحكمة، باعتبار الوقت نعمة كبيرة يجب استغلالها.

واستدل بحديث النبي ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ» [رواه البخاري]، ما يبرز أهمية تنظيم الوقت واستثماره في التعلم.

وأكد الأزهر للفتوى أهمية الاستيقاظ المبكر، والاستفادة من وقت الفجر باعتباره من أنسب الأوقات لاستقبال المعلومات.

كما أوصى بتحديد أولويات المذاكرة، واستخدام خطط تنظيمية سواء ورقية أو رقمية، واختيار بيئة هادئة ذات إنارة مناسبة، إلى جانب تكرار المعلومة ومشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة لتسهيل الفهم.

ونوّه المركز إلى تجنّب دراسة المواد المتشعبة بشكل متتالٍ، والحرص على إعداد ملخصات أو وضع علامات على الفقرات المهمة لتسهيل المراجعة.

كما نصح بالاطلاع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت كافٍ لترسيخ المعلومات.

ومن بين الإرشادات المهمة، ضرورة أخذ فترات راحة بين جلسات المذاكرة لتجديد التركيز، وتخصيص وقت لممارسة الهوايات المفيدة، ما يعزز الطاقة النفسية والجسدية، إلى جانب وضع أهداف عليا يسعى الطالب لتحقيقها بإصرار ومثابرة.