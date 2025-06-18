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ترتيب المجموعة السابعة بـ كأس العالم للأندية بعد فوز مانشستر سيتي على الوداد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب المجموعة السابعة بـ كأس العالم للأندية بعد فوز مانشستر سيتي على الوداد

مانشستر سيتي والوداد المغربي
مانشستر سيتي والوداد المغربي
حمزة شعيب

استهل فريق الوداد البيضاوي المغربي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بهزيمة صعبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد".

فودين ودوكو يقودان السيتي لحصد أول ثلاث نقاط

فرض مانشستر سيتي سيطرته مبكرًا على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى أهداف بدأها النجم فيل فودين الذي افتتح التسجيل، قبل أن يضيف زميله جيريمي دوكو الهدف الثاني مع الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ليضع بطل أوروبا في وضعية مريحة مع نهاية النصف الأول من المباراة.

وبهذا الانتصار، اعتلى مانشستر سيتي صدارة المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، بينما بقي الوداد بلا رصيد في المركز الأخير. وتضم المجموعة كذلك كلًا من العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي، اللذين يلتقيان فجر الخميس في مواجهة مرتقبة لحساب الجولة نفسها.

 الترتيب الحالي للمجموعة السابعة في مونديال الأندية 

  1.  مانشستر سيتي - 3 نقاط
  2. العين الإماراتي - دون نقاط (لم يخض مباراته بعد)
  3.  يوفنتوس الإيطالي - دون نقاط (لم يخض مباراته بعد)
  4. الوداد البيضاوي - دون نقاط
كأس العالم للأندية الوداد المغربي مانشستر سيتي

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