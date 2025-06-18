ترتيب المجموعة السابعة بـ كأس العالم للأندية بعد فوز مانشستر سيتي على الوداد

استهل فريق الوداد البيضاوي المغربي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بهزيمة صعبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد".

فودين ودوكو يقودان السيتي لحصد أول ثلاث نقاط

فرض مانشستر سيتي سيطرته مبكرًا على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى أهداف بدأها النجم فيل فودين الذي افتتح التسجيل، قبل أن يضيف زميله جيريمي دوكو الهدف الثاني مع الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ليضع بطل أوروبا في وضعية مريحة مع نهاية النصف الأول من المباراة.

وبهذا الانتصار، اعتلى مانشستر سيتي صدارة المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، بينما بقي الوداد بلا رصيد في المركز الأخير. وتضم المجموعة كذلك كلًا من العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي، اللذين يلتقيان فجر الخميس في مواجهة مرتقبة لحساب الجولة نفسها.

الترتيب الحالي للمجموعة السابعة في مونديال الأندية