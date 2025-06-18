كأس العالم للأندية| كوكا يغيب عن مباراة بالميراس

يغيب أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويعاني كوكا من كدمة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كوكا عدم قدرته على اللحاق بمواجهة الأهلي وبالميراس، لذلك قرر الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو، استبعاده من القائمة التي ستخوض المباراة.

وكانت الفحوصات الطبية قد أثبتت أيضًا إصابة طاهر محمد طاهر بشد في منشأ العضلة الأمامية، وبالتالي غيابه عن لقاء بالميراس.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.