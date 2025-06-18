تقييم عمر مرموش بعد مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي

استهل مانشستر سيتي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بتحقيق فوز مستحق على نظيره الوداد المغربي بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتميزت المباراة بمشاركة الدولي المصري عمر مرموش ضمن التشكيلة الأساسية لكتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث خاض اللقاء منذ بدايته وحتى الدقيقة 69 قبل أن يُفسح المجال لزميله إيلكاي جوندوجان.

قدم مرموش أداءً إيجابيًا خلال مشاركته، وحصل على تقييم عام بلغ 7 من 10 وفقًا لمؤشرات الأداء الصادرة عن شبكة "سوفا سكور".

وإحصائيًا، لمس مرموش الكرة في 37 مناسبة، وأتم 18 تمريرة صحيحة من أصل 23 محاولة بنسبة دقة بلغت 78%. كما سجل محاولتين

على المرمى لم تصب الشباك، ونجح في تنفيذ محاولتين ناجحتين للمراوغة من أصل 4 محاولات هجومية.

على صعيد الالتحامات الأرضية، كسب مرموش 3 صراعات من أصل 6، فيما خسر الاستحواذ على الكرة في 12 مناسبة. أما في الكرات العرضية، فقد لعب 4 عرضيات اكتمل منها اثنتان بنجاح، مع تمريرتين مفتاحيتين ساهمتا في تحريك الهجوم.

حسم مانشستر سيتي اللقاء بفضل ثنائية سجلها فيل فودين وجيريمي دوكو، ليحقق الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ويؤكد طموحه في المنافسة على اللقب.