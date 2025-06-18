بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم الوداد بثنائية في مونديال للأندية

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بثنائية نظيفة، على نظيره الوداد المغربي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين وجيريمي دوكو في الدقيقتين 2، 41.

وشهدت الدقيقة 87، حصول ريكو لويس، لاعب مانشستر سيتي على بطاقة حمراء.

وخاض مانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع: ريكو لويس - فيتور ريس - ناثان آكي - أوريلي.

خط الوسط: تيجاني ريندرز - فيل فودين - ريان شرقي.

خط الهجوم: سافينيو - جيريمي دوكو - عمر مرموش.

فيما جاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: جيليهريم فيريرا، ميجيرز، عبد المنعم بوطويل، فهد موفي، محمد مفيد.

خط الوسط: نور الدين أمرابط، المهدي مبارك، أسامة زمراوي، لورش.

خط الهجوم: كاسيوس مايولا