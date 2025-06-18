بعد اشتباكات بين اللاعبين.. فوضى واقتحام الجماهير لـ ديربي طرابلس

شهدت مباراة القمة بين أهلي طرابلس والاتحاد الليبي، أحداثًا ساخنة وخروجًا عن النص، بعد اشتباكات عنيفة نشبت بين لاعبي الفريقين داخل أرضية الملعب، الأمر الذي دفع جماهير أهلي طرابلس لاقتحام الملعب في مشهد فوضوي.

وتسبب الاقتحام في حالة من الذعر والفوضى، ليتم على الفور إخلاء أرض الملعب، حيث غادر اللاعبون إلى غرف الملابس تحت حراسة أمنية مشددة، دون استكمال المباراة.

من جهة أخرى، سبق أن أعرب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الاتحاد الليبي، عن اعتزازه بعلاقته القوية مع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، مؤكدًا دعمه المستمر له سواء داخل أو خارج الملعب.

وقال كهربا، في تصريحات عبر قناة "MBC مصر"، إنه يتواصل باستمرار مع إمام عاشور، واصفًا إياه بالنجم المميز، وأضاف: "أفتقده كثيرًا منذ رحيلي عن الأهلي، وأتمنى له التوفيق دائمًا".

وأكد جناح الاتحاد الليبي، أن علاقته بزملائه السابقين في الأهلي لا تزال وطيدة، موضحًا: “اللاعبون يهنئونني باستمرار ويتابعون أخباري، وأنا سعيد بهذا التواصل”.