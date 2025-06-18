كأس العالم للأندية.. الأهلي يعلن غياب طاهر محمد طاهر عن مواجهتي بالميراس وبورتو

أثبتت الفحوصات التي خضع لها طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية، ولن يتمكن من اللحاق بالمباراتين القادمتين في كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وخضع طاهر لفحوصات طبية بعد مران الأمس، تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، وتأكدت إصابته في منشأ العضلة الأمامية وغيابه عن الفريق في المباراتين القادمتين.

وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للعودة إلى المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.