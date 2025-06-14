شارك محمود كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، جمهوره منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كهربا : اللهم قرب لقلبي كل ماهو خير لي.

من جانب اخر، أعرب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الاتحاد الليبي، عن اعتزازه بعلاقته القوية مع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، مؤكدًا دعمه المستمر له سواء داخل أو خارج الملعب.

وقال كهربا، في تصريحات عبر قناة "MBC مصر"، إنه يتواصل باستمرار مع إمام عاشور، واصفًا إياه بالنجم المميز، وأضاف: "أفتقده كثيرًا منذ رحيلي عن الأهلي، وأتمنى له التوفيق دائمًا".

وأكد جناح الاتحاد الليبي أن علاقته بزملائه السابقين في الأهلي لا تزال وطيدة، موضحًا: "اللاعبون يهنئونني باستمرار ويتابعون أخباري، وأنا سعيد بهذا التواصل".