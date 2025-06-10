إمام عاشور: كهربا كان دايما بيواسيني ويقولي إحنا لينا الجنة

قال إمام عاشور لاعب الأهلي إن زميله محمود كهربا كان دائمًا يواسيه ويقول له: “إحنا لينا الجنة عشان عدينا من مواقف كتير”.

وأضاف في تصريحات لقناة أون سبورت:أن تفكيره تغيّر مع مرور الوقت، وبدأ يركز فقط على التدريبات، مبتعدًا عن أي أمور تشتت تركيزه خارج الملعب.

التتويج بالدوري وخيبة أمل إفريقية

أكد عاشور سعادته بتتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق كان يتمنى أيضًا الفوز بدوري أبطال إفريقيا، لكن الحظ لم يكن حليفهم.

وقال إن الفريق كان في قمة التركيز لتحقيق اللقب القاري، لكن لم يوفقوا في ذلك، واعدًا بأن المنافسة ستتجدد في الموسم المقبل.

أصعب اللحظات أمام صن داونز

أشار إلى أن مباراة صن داونز بدوري الأبطال من أصعب لحظاته، وبكيت بعدها خاصة أنها كانت على أرض الأهلي ووسط جمهوره، وكان الفريق على بُعد دقائق من التأهل للنهائي.

وأضاف أن بعد الخروج، تحوّل التركيز بشكل كامل للفوز بالدوري المحلي، ولم يسمح الفريق للإحباط بالتسلل إليهم.

العلاقة بزملائه ودعم الجمهور

أوضح عاشور إن جميع لاعبي الأهلي إخوة بالنسبة له، ولا يوجد لاعب معين مقرّب منه، مشيدًا بالاستقبال الرائع من الجماهير في أولى مبارياته مع الفريق، وخاصة دعمهم له في مباراة فاركو من أجل المنافسة على لقب الهداف.



