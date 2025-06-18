عبث خطير.. خالد أبوبكر يعلق على احتمالية ضرب المنشآت النووية الإيرانية

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ التصريحات التي تصدر من البيت الأبيض حول احتمال ضرب المنشآت النووية الإيرانية تعكس حالة من العبث السياسي الخطير، موضحًا، أن هذه التصريحات، التي تأتي كنوع من التهديدات المفتوحة، تبدو وكأنها "مزيكة" تهدف للضغط لا أكثر، خصوصًا وأن إيران لا تمتلك مفاعلات نووية تُعرض للخطر بشكل مباشر.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المشهد أصبح محيرًا بشكل كبير، لا سيما وأن هذه التصريحات لا تعتمد على حقائق أو مؤشرات واضحة، بل ترتبط بمزاجات المسؤولين الأمريكيين.

وأشار إلى التحذيرات الروسية التي تحذر أمريكا من التفكير حتى في التدخل العسكري المباشر في هذا الصراع، معتبرًا أن تدخلًا عسكريًا أميركيًا سيُقابل برد فعل حازم من روسيا، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

ولفت، إلى أن الأزمة الحالية لا تقتصر على شؤون النفط فقط، بل تتطور لتصبح أزمة جيوسياسية أكثر تعقيدًا، حيث لا يمكن لأي خبير أو محلل أن يتنبأ بدقة بما سيحدث في الساعات أو الأيام القادمة.

وتابع أن ما يتم تداوله من احتمالات ضرب المفاعلات النووية، أو استخدام أسلحة نووية، كلها سيناريوهات واردة ولكن من الصعب التكهن بنتائجها الحقيقية.

وأكّد أبو بكر أن الجمهور في دول العالم الثالث مثل مصر لا يستطيع سوى متابعة الأخبار والتوقعات التي تصدر عن هذه القوى العظمى، مشيرًا إلى أن الجميع بات يعيش حالة من القلق والارتباك، وسط تصريحات متضاربة وإشارات متبادلة من جانب واشنطن وموسكو، داعيا المتابعين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء أي توقعات غير موثوقة.

وختم خالد أبو بكر تحليله بالتأكيد على أن كل السيناريوهات واردة في ظل هذه المواجهة، وأنه من المستحيل حاليًا معرفة من سيدخل الصراع فعليًا ومن سيخرج منه، أو كيف سيكون شكل الضربات وتأثيرها، مؤكدًا أن كل شيء مفتوح والساعة القادمة قد تحمل مفاجآت غير متوقعة.

https://www.youtube.com/watch?v=_X1w0x-Dcso