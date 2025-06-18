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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد أبو بكر : الأوضاع الاقتصادية الحالية معقدة بشكل كبير

خالد ابو بكر
خالد ابو بكر
علي مكي

قال المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الأوضاع الاقتصادية الحالية معقدة بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعرض لنوع من المحاسبة لا يتناسب مع المعطيات الواقعية، موضحًا، أن الحكومة لا ينبغي أن تُحاسب على ظروف خارجة عن إرادتها مثل الحروب أو الأزمات العالمية، مضيفًا أن هناك نوعًا من الضغط الزائد على متخذي القرار.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الجيل الحالي، رغم وعيه واستعداده، يمر بسلسلة متواصلة من الأزمات التي تكاد تكون "منحوسة".

وقال إن ما شهده هذا الجيل خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة لم يمر على أجيال سابقة، معتبرًا أن الظروف العالمية والداخلية تُشكل عبئًا نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا غير مسبوق.

وفيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة، شبّه أبو بكر الوضع الاقتصادي للحكومة بالأسرة المصرية التي تحاول أن تُدير دخلاً محدودًا بين متطلبات متعددة من إيجار وكهرباء وتعليم وأدوية واحتياجات يومية، مشيرًا إلى أن الحكومة تُعيد توزيع الموارد وفق الأولويات، حتى وإن لم تُرضِ كل الأطراف، لأن الموارد ببساطة لا تكفي.

وأشار إلى أن نقاش الموازنة في البرلمان يجب أن يكون موضوعيًا وواقعيًا، لا سيما في ظل الأرقام الحالية التي لا تتيح خيارات أفضل من المتاحة.

وقال إن المزايدة على هذا الواقع نوع من التهريج، وعلينا أن نتعامل مع الوضع كما هو، بعيدًا عن الخطابات الفلسفية التي تُعيدنا سنوات إلى الوراء في نقاشات لا تنتهي حول الديون والمشروعات.

https://www.youtube.com/watch?v=8Bq_AejUWQY

الاوضاع الاقتصادية الحكومة الاقتصاد ابو بكر

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