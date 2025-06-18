خالد أبو بكر: رئيس الوزراء يوجه رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال الظروف الاقتصادية

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عُقد اليوم، عكس قدرًا كبيرًا من الجدية والاستعداد المسبق في التعامل مع الأزمات المحتملة، موضحًا، أن رئيس الوزراء تحدث بثقة وبدا كما لو أنه دارس للموقف بكل تفاصيله، حيث استعرض استعدادات الحكومة لمواجهة أي سيناريوهات متوقعة، مشيرًا إلى وجود لجنة أزمة منعقدة بشكل دائم.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ رئيس الوزراء وجه رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال الظروف الاقتصادية الحالية، سواء عبر المضاربة في الدولار أو رفع أسعار السلع.



وذكر، أن رئيس الوزراء قال إن الحكومة ستتصدى بحزم لمثل هذه التصرفات. كما أوضح أن الحكومة تتابع ملف خروج الأموال الساخنة بدقة، مشيرًا إلى أن الدولة تعلمت الدرس ولم تعد تعتمد عليها في تغطية الاحتياجات الأساسية.

وفيما يتعلق بالطاقة، أشار أبو بكر إلى أن رئيس الوزراء أوضح أن ما يحدث من انقطاعات في الكهرباء ببعض المناطق لا يُعد تخفيفًا للأحمال ضمن خطة مبرمجة، بل هو وضع طبيعي في ظل الأوضاع العالمية، مؤكدًا أن الدولة تؤمّن احتياطيات الغاز والسلع الاستراتيجية بما يكفي احتياجاتها، مع خطط لزيادة الإنتاج المحلي.

واختتم خالد أبو بكر حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة تبدو مستعدة لأي طارئ، لكن التحدي الحقيقي يبقى في التطبيق، متسائلًا عن مدى استدامة هذا الاستعداد، خاصة في ظل المتغيرات اليومية على المستوى العالمي، مشيرًا، إلى أن أن ارتفاع أسعار البترول سيكون له أثر عالمي، وأن رئيس الوزراء تحدث بصراحة عن هذا الأمر، وهو ما اعتبره أبو بكر من مظاهر المكاشفة المطلوبة في هذه المرحلة.

