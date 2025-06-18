رئيس الوزراء: تأمين احتياجات الطاقة للمصانع والمنازل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن هناك اجتماعات مع وزراء قطاع الأعمال والكهرباء والاستثمار للإعداد للمرحلة المقبلة ولتحديد الطروحات الحكومية الفترة المقبلة .

وأضاف مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى أن الحكومة نجحت في تأمين عدم انقطاع الكهرباء، من خلال وجود 3 سفن تغييز، سيتم إدخالها الخدمة بنهاية هذا الشهر، مما سيمكننا من تأمين احتياجات الطاقة للمصانع والمنازل.

وتابع مدبولى قائلا : انه يتابع لحظة بلحظة لمشروعات تطوير الفنادق التاريخية وتم التأكد بالفعل بالالتزام بالبرامج الزمنية مع الشركات المعنية بذلك.