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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تتحلل مع الطهي.. مفاجأة مدوية عن حقيقة تسمين الدواجن

الدواجن
الدواجن
هاني حسين

قدم الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، عددًا من النصائح المهمة بشأن تناول الدواجن والبيض، مؤكدًا أن كثيرًا من المعلومات المتداولة حول استخدام الهرمونات في تربية الدواجن غير دقيقة، مشددًا على الاعتماد على الحقائق العلمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأضاف الدكتور مجدي نزيه، خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي" الذي تقدمه آية شعيب وسارة سامي، والمذاع على قناة صدى البلد، أن تكلفة الهرمونات مرتفعة للغاية، وهو ما يجعل استخدامها في إنتاج الدواجن على نطاق واسع أمرًا غير منطقي على المربي، موضحًا أن العلماء والمتخصصين في المجال البيطري أكدوا هذه الحقيقة مرارًا.

وأشار إلى أن المجتمع يشهد تداولًا واسعًا للمعلومات غير المتخصصة، قائلاً إن الجميع أصبح يتحدث في مختلف المجالات دون سند علمي، مؤكدًا أن القضايا المتعلقة بالغذاء يجب أن تُترك لأهل الاختصاص، وعدم الاعتماد على الآراء غير المبنية على أسس علمية.

وأوضح مجدي نزيه، أن الهرمونات، حتى إذا افترض استخدامها، فإنها تتحلل بفعل الحرارة أثناء الطهي، لافتًا إلى أن الدواجن والبيض لا يتم تناولهما في صورتهما النيئة، وهو ما يفقد هذه الادعاءات جانبًا كبيرًا من مصداقيتها، مضيفًا أن القلق الحقيقي قد يكون من بعض العقاقير البيطرية إذا أسيء استخدامها.

وتابع: الطريقة الصحيحة لطهي الدواجن تتمثل في إزالة الجلد، والطهي الجيد، واستخدام شوربة نظيفة مع كمية مناسبة من السمن البلدي، كلها عوامل تساعد في الحصول على وجبة صحية وآمنة.

الدواجن الفراخ تمسين الدواجن الهرمونات الفراخ البيضاء

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