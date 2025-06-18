مصر ثان اكبر دولة تتلقى دعم مالى من اوروبا بعد اوكرانيا.. تفاصيل

كشف السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى تفاصيل موافقة البرلمان الأوروبي، على منح مصر 4 مليارات يورو.

وقال أحمد أبوزيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “ دى ام سى”، أن التجربة الخاصة بالاتحاد الأوروبى مع مصر أشبه بشراكة استراتيجية، حيث تم ترفيع العلاقات خلال العام الماضى.

الاتحاد الأوروبى

وأوضح أحمد أبوزيد، أن مصر تانى أكبر دولة خارج الاتحاد الأوروبى تتلقى دعم مالى بعد أوكرانيا.

وأكد أحمد أبو زيد أن المنحة التى تلقتها مصر من الاتحاد الأوروبى مرتبطة بالاصلاح الإقتصادى المصرى، وهدفها سد الفجوات التمويلية، وأن مصر لم توافق على أى شروط ضاغطة على اقتصادها.

وأكدت وزارة الخارجية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي لهذا القرار يؤكد الدور المهم الذي تضطلع به مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.