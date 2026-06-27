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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل أداء امتحان العربي غدا

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

وجه الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة ، قبل امتحان العربي ثانوية عامة 2026 غداً في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، للحصول على أعلى الدرجات ، مؤكداً أن هذه النصائح تتمثل فيما يلي :

  • الذهاب إلى لجنة الامتحان مبكرا؛ لتجنب  التأخير عن الامتحان.
  • وعي الطالب بأن القلق والتوتر في بداية الامتحان شعور طبيعي، وسرعان ما يزول مع بدء الإجابة عن الأسئلة.
  •  الشعور بنسيان المعلومات قبل الامتحان هو أمر طبيعي، وغالبا ما يزول بمجرد بدء الإجابة عن الأسئلة
  • وعي الطالب أن الدرجة الكلية لمادة اللغة العربية ٨٠ درجة، أي ربع المجموع الكلي، مما يجعلها من أهم المواد المؤثرة في المجموع النهائي.
  •  تعرف الطالب على توزيع درجات الامتحان:
    النصوص: ٢٤ درجة (٣٠% تقريبًا من الدرجة الكلية).
    النحو: ٢٢ درجة (٢٧.٥%).
    القراءة: ١٧ درجة (٢١%).
    التعبير: ٨ درجات.
    الأدب: ٥ درجات.
    القصة: ٤ درجات.
  •  في ضوء توزيع الدرجات، يُفضل للطالب إعطاء الأولوية للأجزاء الأعلى في الدرجات، مثل النصوص والنحو.
  •  البدء بالأسئلة الأسهل، سواء في النصوص أو النحو أو القراءة أو غيرها؛ مما  يقوي الثقة بالنفس.
  • قراءة كل سؤال بعناية، وفهم المطلوب جيدًا، ثم قراءة جميع البدائل قبل اختيار أفضل إجابة.
  •  إدارة وقت الامتحان بصورة جيدة، مع تحديد وقت مناسب للإجابة عن كل سؤال.
  •  عند مواجهة سؤال صعب، يُفضل عدم تضييع وقت طويل فيه، والانتقال إلى الأسئلة الأخرى ثم العودة إليه بعد الانتهاء منها.
  • عدم ترك أي سؤال دون إجابة.
  •  عدم التفريط في الدرجات السهلة، خاصة التعبير، المخصص له 8 درجات.
  • في الأسئلة المقالية، يجب مراعاة الإجابة في حدود المساحة المخصصة لكل سؤال، مع التركيز على الأفكار الرئيسة، وتجنب التفاصيل غير المهمة، والحرص على وضوح الخط وسهولة قراءته.
  • تخصيص 15 دقيقة على الأقل في نهاية الامتحان لمراجعة جميع الإجابات، والتأكد من عدم ترك أي سؤال دون إجابة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي غداً الأحد 28 يونيو 2026 ،  طلاب الثانوية العامة 2026 بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويستمر امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9  صباحا حتى 12 ظهرا

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين غدا الاحد امتحان اللغة العربية الورقة الأولى ، والذي يستمر من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

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