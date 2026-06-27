الحكومة الإيرانية : سنمضي قدماً في إدارة مضيق هرمز بالتنسيق والتشاور مع دول الجوار

أكدت الحكومة الإيرانية أنها ستواصل إدارة شؤون مضيق هرمز بالتنسيق والتشاور مع دول الجوار، مشددة على أن أمن الممر المائي الاستراتيجي مسؤولية مشتركة بين الدول المطلة عليه، وأن طهران ملتزمة بالحفاظ على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وأضافت الحكومة، في تصريحات رسمية، أن أي إجراءات تتعلق بالمضيق ستُتخذ في إطار التعاون مع دول المنطقة، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ"التدخلات الخارجية" في إدارة أمن الخليج، ومعتبرة أن دول الإقليم هي الأقدر على ضمان أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تطورات تتعلق به محل متابعة دولية واسعة نظراً لتأثيرها المحتمل على أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.

