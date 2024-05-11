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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير الشباب ورئيس جامعة سوهاج يُشاركان مع 2000 طالب وطالبة بماراثون رياضي

صدى البلد

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في فعاليات الماراثون الرياضي، الذي نظمته الجامعة علي هامش فعاليات الندوة العلمية "الاستثمار الرياضي مستقبل وطن"، وذلك عقب اطلاق الدكتور أشرف صبحي واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور حسان النعماني شارة بدء فعاليات الماراثون.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتواجده اليوم علي أرض جامعة سوهاج ومشاركته لطلاب الجامعة فعاليات الماراثون، مشيداً بمستواهم الرياضي  ووعيهم ولياقتهم البدنية المميزة، وحرصهم علي المشاركة والتنافس، والذي انعكس في حضورهم الهائل.

وأكد على اهتمام الدولة المصرية واستمرارها في دعم الشباب وإعداد جيل متميز من الرياضيين باعتبارهم المحرك الاساسي في تقدم المجتمع ونهضته.

وثمن الدكتور حسان النعماني مشاركة الدكتور أشرف صبحي لأبنائه الطلاب في فعاليات الماراثون، موجهاً شكره للوزير علي دعمه لكل الأنشطة الرياضية التى تجرى على أرض الجامعة،  بهدف خلق جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية وقادر على صنع المستقبل.

وقال "النعماني" ان الماراثون شارك فيه اكثر من ٢٠٠٠ طالب وطالبة من طلاب الكليات المختلفة بالجامعة، وتضمن سباق ركض لمسافة ٣ كيلو متر داخل الحرم الجامعي.

انطلق الماراثون من امام مبنى الاسكان الطلابي الجديد مرورًا بالبوابة الأولي الفرعية أمام كلية التجاره والمرور امام كليات التربية الرياضية والاداب والتربية وعدد من الكليات الاخري داخل الحرم الجامعي متجهاً الي البوابة الرئيسية والتي كانت نقطة النهاية.

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور احمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية والمشرف علي الماراثون ان اللجنة المنظمة قامت في الساعات المبكرة من صباح اليوم بشرح كافة تفاصيل الماراثون للطلاب وتوضيح خط السير.

كما تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز المقدمة لأصحاب المراكز الأولى بالماراثون، حيث ضمت اللجنة الدكتور احمد محمد نور الدين رئيس اللجنة والدكتور محمد سالم والدكتور محمد ابو الفتوح سعد بكلية التربية الرياضية.

جدير بالذكر انه شارك في الماراثون الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة ولفيف من ممثلي وزارة الشباب والرياضة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

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