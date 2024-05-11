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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وزير الشباب والرياضة لافتتاح عدة مشروعات

صدى البلد

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في زيارته لمحافظة سوهاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة، ومحمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والنائب محمد لبيب، والنائب أحمد عواجة، والنائب إبراهيم خليفة، والنائب نشأت فؤاد عباس، والنائب شعبان لطفي، والنائبة مي ببوح، أعضاء مجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا، والنائبة رشا إسحق، أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارة وقيادات الشباب والرياضة.

تأتي تلك الزيارة في إطار جولات وزير الشباب والرياضة لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب في الفئات العمرية المختلفة.

ويستهل وزير الشباب والرياضة جولته التفقدية في سوهاج بزيارة جامعة سوهاج بالكوامل، وتتضمن زيارته للجامعة إطلاق شارة البدء لماراثون رياضي من أمام مبني الإسكان الطلابي بالمقر الجديد، يعقبه افتتاح معرض الأنشطة الفنية والابتكارات الطلابية، تعقبها ندوة بعنوان "الاستثمار مستقبل وطن" بقاعة قناة السويس بالجامعة.

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محافظة سوهاج

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة لمحافظة سوهاج وضع حجر أساس مستشفى الطب الرياضي داخل استاد سوهاج الرياضي، ووضع حجر أساس المول التجاري، وتفقد الأعمال داخل الاستاد، يليها افتتاح ملعب الأكريليك، وحمام سباحة بمركز شباب مدينة سوهاج.

ثم تختتم الجولة بالتوجه إلى نادي سوهاج الرياضي لوضع حجر أساس الصالة المغطاة، وتفقد عدد من الأنشطة داخل النادي.

وعلى هامش الاستقبال، قام محافظ سوهاج بإهداء درع المحافظة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كما قامت أعضاء حملة بشبابها بإهداء دروع تذكارية لكل من وزير الشباب والرياضة، ومحافظ سوهاج، والنائب محمد لبيب، والدكتور محمد عبد الهادي، تقديرًا لدورهم في دعم أنشطة الحملة.

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