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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب: عضوية فلسطين بالأمم المتحدة خطوة لتعزيز العدالة

النائب خالد عبد المولي
النائب خالد عبد المولي

أشاد النائب خالد عبد المولي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، بتصويت 143 دولة لصالح فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال: إن قرار حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وتحقيق السلام في المنطقة.

وأوضح أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، خطوة حقيقة وجادة فى سبيل الاعتراف بحق الأشقاء الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، ومواجهة العدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال والممارسات الإجرامية وحرب الإبادة التي يشنها بحق الفلسطينيين العزل والعالم كله يرى ويشاهد هذه الحرب الغاشمة، معتبرا ان هذا القرار بمثابة خطوة جادة نحو حل القضية.

وأكد  أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحشد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعمل على سرعة التحرك الدولي بإلزام دولة الاحتلال بالجلوس على طاولة المفاوضات، لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية، ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة لمنع تصفية القضية، وأن الشعب الفلسطيني من حقه تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وفي مواجهة العدوان الغاشم من قبل الجانب الإسرائيلي.

النائب خالد عبد المولي مجلس النواب النواب فلسطين عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

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