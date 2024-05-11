تفقد المصانع.. عزة مصطفى: رئيس الوزراء يبذل مجهودا هائلا على أرض الواقع

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وتفقده عددا من المشروعات والمصانع.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "رئيس الوزراء يبذل مجهودا هائلا على أرض الواقع".

وتابعت عزة مصطفى: "رئيس الوزراء يتفقد مشروعات قومية، ومصانع، ومشروعات سكنية بصفة دورية كل أسبوع".

ولفتت عزة مصطفى إلى أن: "وجود رئيس وزراء مصر في أي مشروع أو مصنع؛ يعتبر بمثابة تشجيع للمستثمر المصري والأجنبي".

ونوهت عزة مصطفى بأن: "رئيس الوزراء يستمع لتجربة نجاح المستثمرين، ويعمل على تذليل العقبات التي تواجههم".