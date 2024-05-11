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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالعاشر

صدى البلد

في ختام جولته بعدد من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية   "سكن لكل المصريين" بالمدينة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية  " سكن لكل المصريين" بالعاشر من رمضان (محور الإسكان المتوسط بمنطقة الخدمات الإقليمية)، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع يتضمن تنفيذ 68 عمارة سكنية تشمل 1632 وحدة سكنية، موزعة على 3 مواقع، يشمل الموقع الأول تنفيذ 24 عمارة بها 576 وحدة، والموقع الثاني 24 عمارة تحتوي على 576، فيما يشمل الموقع الثالث 20 عمارة يتوافر بها 480 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات خلال الأشهر المقبلة بمعدلات تنفيذ جيدة.

وأوضح وزير الإسكان أن المشروع يشمل تنفيذ مجموعة من الإنشاءات الخدمية مثل: مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية، ودار حضانة، وملعب خماسي، بالإضافة إلى منطقة أسواق ودور عبادة.

وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أن هناك مشروعا آخر تحت التنفيذ بمدينة العاشر من رمضان يتمثل في الإسكان الأخضر بالمرحلة الخامسة في منطقة الخدمات الإقليمية ، الذي يشمل عددا من العمارات السكنية تتضمن تنفيذ ٤٤ عمارة، منها 26 عمارة نموذج 3 وحدات بالدور، و18 عمارة نموذج 4 وحدات بالدور، بالإضافة إلى ٤٦ عمارة منها 27 عمارة نموذج 3 وحدات بالدور، و19 عمارة نموذج 4 وحدات بالدور، وذلك في إطار مشروعات الإسكان بالعاشر من رمضان.
 

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