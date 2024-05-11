شاهد الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مصطفى كامل | خاص

بدأ منذ قليل حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن يحيي الفرح العديد من نجوم الفن ، ومن المنتظر حضور العديد من نجوم الفن.

فرح بنت مصطفى كامل

فرح بنت مصطفى كامل

احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

فرح بنت مصطفى كامل

فرح بنت مصطفى كامل

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحماده هلال وايهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي ونادية مصطفى وزوجها وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية .