نشأت الديهي: لولا ما قام به السنوار ورفاقه لما تحرك العالم لمناصرة فلسطين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت التصويت لصالح إعطاء العضوية الكاملة لفلسطين بموافقة 143 دولة أي أن العالم أجمع اعترف بالدولة الفلسطينية، مضيفًا أن هناك عدة دول أوربية ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال هذا الشهر.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية ten""، مساء السبت، أن مندوب دولة الاحتلال أثناء التصويت قام بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة، وألقاه في سلة القمامة،متابعًا: "هكذا ترى دولة الاحتلال المجتمع الدولي، وهكذا تتعامل مع القانون الدولي، إسرائيل تخرج لسانها إلى العالم".



وأضاف: "لولا ما قام به السنوار ورفاقه لما تحرك العالم لمناصرة القضية الفلسطينية، أنا أتذكر ياسر عرفات عندما قالم لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي، دولة الاحتلال أسقطت غصن الزيتون وقتلت ياسر عرفات، وتحول المشهد الآن إلى مشهد داميًا بهذا الشكل، العالم كفر بما يتم ترديده عن حقوق الإنسان".