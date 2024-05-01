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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي منتقدًا محمد ناصر: "شخص رقيع ومُرتزق"

نشأت الديهي
نشأت الديهي

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي الإخوان محمد ناصر بسبب وصفه  للدولة المصرية بـ "صفيحة الزبالة"، قائلاً : "محمد ناصر شخص رقيع ورخيص ومرتزق، وليس لديه دين أو مبدأ".
وتابع "نشأت الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء،: "تخيل في واحد يطلع يقول على بلده كده،..  طب المفروض الواحد يقول ايه"،  مشيرًا إلى أن الإعلام المصري نجح بشكل باهر في الحفاظ على الدولة الوطنية، معقبًا: "الإعلام المصري وقف بشموخ وتنحمل الكثير من الغوغائية الإخوانية" 
ولفت الإعلامي نشأت الديهي، إلى انه  يستهدف في حديثه الطبقة المتأرجحة،  من خلال توضيح المعلومات ببساطة، وهذا يستوجب الحديث بلغة وعبارات توصل المعلومة لهذه الطبقة، متابعًا: "مصر في حالة حرب، وكل يوم هناك اختلاق لبعض الأخبار، للحط من مصداقية الإعلام المصري"
 

نشأت الديهي محمد ناصر الإخوان الإعلامي نشأت الديهي الاعلام المصري

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