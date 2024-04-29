نشأت الديهي: ورقة مصرية للتهدئة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" ورقة مصرية مطروحة على الجميع من أجل التهدئة في قطاع غزة وإنهاء الحرب ".

وأضاف نشأت الديهي :" نتنياهو في مأزق داخلي لكن القادة العسكريين في الموساد والشاباك موافقون على الورقة المصرية للتهدئة ".

وتابع نشأت الديهي :" الورقة المصرية تستهدف وقف إطلاق النار لمدة شهر والإفراج عن حوالي 30 أسيرا إسرائيليا لدى حماس".

وأكمل نشأت الديهي :" يتم العمل على وضع خطوط عريضة للمرحلة الثانية بعد وقف إطلاق النار لفترة مؤقتة، كما يتم العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ".