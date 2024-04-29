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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: ورقة مصرية للتهدئة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين

نشأت الديهي
نشأت الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

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وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" ورقة مصرية مطروحة على الجميع من أجل التهدئة في قطاع غزة وإنهاء الحرب ".

 وأضاف نشأت الديهي :" نتنياهو في مأزق داخلي لكن القادة العسكريين في الموساد والشاباك موافقون على الورقة المصرية للتهدئة ".

 وتابع نشأت الديهي :" الورقة المصرية تستهدف وقف إطلاق النار لمدة شهر والإفراج عن حوالي 30 أسيرا إسرائيليا لدى حماس".

وأكمل نشأت الديهي :" يتم العمل على وضع خطوط عريضة للمرحلة الثانية بعد وقف إطلاق النار لفترة مؤقتة، كما يتم العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ".

الديهي نشأت الديهي مصر غزة اخبار التوك شو

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