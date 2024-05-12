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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن أسعار شقق الإسكان.. جنة ومدينتي

شقق الإسكان
شقق الإسكان

تسعى الدولة إلي توفير شقق ووحدات سكنية تتناسب مع دخل الفرد والأسرة بشكل دوري ومستمر وبأسعار مدعومة، حيث بدأت وزارة الإسكان الأربعاء الماضي 8 مايو، استقبال التحويلات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، ولمدة 15 يوم عمل.

 ومن المقرر استقبال التحويلات لاستكمال مقدمات حجز الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع، لمدة 10 أيام عمل.

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بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

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150 ألف جنيه مقدم والباقي على 7 سنوات| تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل طرحها


حجز شقق وزارة الإسكان في جنة ومدينتي


وتبلغ أسعار شقق وزارة الإسكان في جنة ومدينتي، كما يلي :- 

- تبلغ أسعار شقق في مدينتي مساحة الشقة 111 مترًا مربعًا يكون سعر المتر 36.780 جنيهًا مصريًا (ما يعادل 795 دولارًا) ويكون إجمالي سعر الشقة 4 ملايين و82 ألف جنيه مصري (ما يعادل 88 ألفًا و245 دولارًا).

- تبلغ قيمة مقدم الحجز 17 ألف دولار (ما يعادل 786 ألف جنيه مصري).

أسعار شقق الاسكان جنة 


وفيما يخص أسعار شقق جنة فإنها تختلف المساحات والأسعار حسب الموقع.

- فى مدينة 6 أكتوبر مساحة الشقة 100 متر مربع يبلغ سعر المتر 245 دولارًا (ما يعادل 11 ألفًا و70 جنيهًا مصريًا) ويكون إجمالي سعر الشقة 25 ألفًا و450 دولارًا.

- الشيخ زايد مساحة الشقة 115 مترًا مربعًا يكون سعر المتر 295 دولارًا (ما يعادل 13 ألفًا و520 جنيهًا مصريًا) و إجمالي سعر الشقة 35 ألفًا و292 دولارًا يكون مقدم الحجز 10 آلاف و582 دولارًا.

- القاهرة الجديدة مساحة الشقة 130 مترًا مربعًا يبلغ سعر المتر 250 دولارًا (ما يعادل 13 ألفًا و520 جنيهًا مصريًا) ويكون إجمالي سعر الشقة 33 ألفًا و800 دولارًا مقدم الحجز 10 آلاف دولار.

-  يتم طرح أراضي في كل من القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور ومدينة بدر.

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بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

txt

150 ألف جنيه مقدم والباقي على 7 سنوات| تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل طرحها

طريقة حجز شقق وزارة الإسكان في جنة ومدينتي

ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز شقق وزارة الإسكان في جنة ومدينتي زيارة موقع وزارة الإسكان الإلكتروني أو مكاتبها التابعة على مستوى الجمهورية.

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