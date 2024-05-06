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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

150 ألف جنيه مقدم والباقي على 7 سنوات| تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل طرحها

شقق الإسكان الجديدة
شقق الإسكان الجديدة

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وبالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، لطرح مشروع فالي تاورز في مدينة حدائق أكتوبر، بعد أن أعلنت منذ أسابيع قليلة عن جاهزية مشروع جديد في مدينة حدائق أكتوبر حيث من المتوقع أن يكون الحجز متاح أمام المواطنين خلال أيام.

تفاصيل شقق الإسكان المتميز

وسيتم طرح  شقق كاملة التشطيب بمساحات بين 95 و100 متر، ويوجد بالمشروع 74 برجا ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار.

ويعد مشروع الإسكان المتميز أو "valley towers"، هو أحدث المشروعات من وزارة الإسكان والمنتظر طرحها خلال الفترة القريبة المقبلة، في مدينة حدائق أكتوبر.

ويصل سعر المتر  لـ 15 ألف جينه، أي أن الوحدة ستتجاوز الـ 1.5 مليون، ومقدم الحجز في هذا المشروع يصل لـ150 ألف جنيه، عدد الشقق التي سيتم طرحها ألف وحدة تقريبا، وتعد الشقق التي سيتم طرحها هي المرحلة الأولى من المشروع.

وسوف يتم سداد 150 ألف مقدم حجز، ثم استكمال المقدم لـ20% من ثمن الوحدة، ثم سداد 10% من الوحدة عند التعاقد، وباقي ثمن الوحدة الـ 70% سيتم سدادهم على أقساط ربع سنوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، ويقع المشروع في مدينة حدائق أكتوبر منطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، وأمام منطقة حدائق الأهرام وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

 قطع أراضي سكنية للمواطنين 

وفي السياق نفسه، يهدف برنامج «مَسكن» إلى طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للمواطنين بهدف توفير الفرص لبناء المسكن الخاص بهم بطريقة سهلة، وذلك دون فرض أي أسبقية في الوصول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو الحجز نفسه، حيث يتضمن برنامج «مَسكن» مجموعة من قطع الأراضي الأكثر تميزًا من حيث المساحة والموقع، والذي يجعلها خيارًا مثاليًا للمواطنين.

ويتم توزيع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا 2024 في الطرح الجديد بـ 15 محافظة على مستوي جمهورية مصر العربية، حيث يتم توزيعها بناءً على المحاور الاسكانية التابعة ل «مشروع مسكن»، وجاء توزيع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا كالتالي:

-محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا: 65 قطعة أرض في (مدينة 6 أكتوبر – مدينة 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق).

-محور أراضي الإسكان المميزة: 826 قطعة أرض في (برج العرب الجديدة، ملوى الجديدة، ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، أخميم الجديدة، الفشن الجديدة).

-محور أراضي الإسكان المتوسطة: 856 قطعة أرض في (غرب قنا، أسيوط الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة، طيبة الجديدة).

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آخر موعد لحجز أراضي الإسكان 2024

جدير بالذكر أنه لا يحق لأي فرد من أفراد الأسرة (الزوج «المتقدم» – الزوجة – الاولاد القصر) التقديم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المُعلن عنها، وفي حالة مخالفة هذا الشرط، يتم استبعاد جميع أفراد الأسرة من عملية الحجز، حيث يجب ألا يكون قد خُصص من قبل قطعة أرض للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته.

وفي حالة تقديم أكثر من عميل على قطعة الأرض، فإن الأولوية تكون للمتقدم صاحب أعلى نسبة استكمال لثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.

و من المفترض أن يستمر موعد الحجز الإلكتروني للطرح الرابع في مشروع مَسكن  من يوم الإثنين 1/4/2024، وحتى يوم الخميس الموافق 30/5/2024 في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وسوف نرصد لكم الأوراق المطلوبة لحجز أراضي «مشروع مسكن» 2024، وهي:

-إرفاق صورة البطاقة الشخصية للمتقدم.

-إرفاق صورة البطاقة الشخصية لزوجة المتقدم.

-إرفاق صورة من شهادة الميلاد.

-أرفاق صورة من شهادة الزواج.

-إرفاق شهادة ميلاد أطفال المتقدم.

-إقرار بعدم التخصيص.

-إرفاق إيصال سداد رسوم التقديم.

-إرفاق إيصال سداد كراسة الشروط الخاصة بالطرح الرابع لأراضي الإسكان.

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كما نرصد لكم شروط حجز أراضي «مشروع مسكن» 2024، والتي جاءت كالتالي:

-يجب التقديم شخصيًا، حيث لا يجوز التقديم عن طريق الغير.

-يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

-من الضروري ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة أثناء تاريخ بدء الحجز.

-يجب إرفاق إثبات مفردات راتب، أو ما يعادله، بما يضمن قدرة المتقدم على سداد ثمن الأرض.

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