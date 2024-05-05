الإسكان: إصدار 4 آلاف قرار وزاري لتخصيص قطع أراضي في المدن الجديدة

تحدث عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن أبرز المشروعات التي تعمل عليها الوزارة و إصدار 98 قرارًا وزاريًا لاعتماد تصميمات عمرانية في المدن الجديدة.

قال "عمرو خطاب" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إنه تم إنشاء عدد كبير من المدن الجديدة، خلال الفترة الماضية، حيث تم إصدار أكثر من 4 آلاف قرار وزاري لتخصيص قطع أراضي في المدن الجديدة، ذلك دليل على التنمية وجذب الاستثمارات.



أضاف أنه تم توفير البنية التحتية وجميع المرافق الأساسية لتلك المدن الجديدة، متابعا: وتيرة إنشاء المدن الجديدة والطلب عليها أصبحت أسرع، وذلك مؤشر جيد للغاية، ودليل على أن المدن الجديدة بها كل ما تحتاجه الأسر والشباب.



شدد على أن قطاع التخطيط والمشروعات يعد حجر الأساس للتخطيط لإقامة المشروعات في المدن الجديدة.

