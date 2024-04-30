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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"تعاونيات الإسكان" تطرح أراضي خدمية بأماكن مميزة للبيع بالمزاد العلني في 7 مناطق

صدى البلد

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المهندس وليد البارودي، إن الهيئة بصدد الإعلان عن طرح قطع أراض خدمية بأماكن مميزة، للبيع بالمزاد العلني، في مناطق (لؤلؤة القاهرة الجديدة، لؤلؤة 6 أكتوبر، لؤلؤة بدر، لؤلؤة العاشر من رمضان، لؤلؤة بني سويف الجديدة، لؤلؤة برج العرب بالإسكندرية، لؤلؤة المنيا الجديدة) . 

وأوضح البارودي، أن الطرح يتضمن أراضي مستشفيات ومباني إدارية وتجارية ومولا تجاريا، وذلك بمساحات تصل إلى 13789,3م2.

وفي سياق متصل.. أعلن رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح عدد من المحلات التجارية والجراجات والوحدات السكنية والإدارية بعدد من مشروعات الهيئة المختلفة، للبيع بالمزاد العلني خلال الفترة القادمة . 

وأكد البارودي، أن من بين تلك المشروعات المختلفة التي ستطرحها الهيئة، يأتي مشروع "لؤلؤة بورسعيد" على رأس القائمة، حيث يعد صرحًا سكنيًا وتجاريًا كبيرًا ومتكاملًا، تنبثق من خلاله مشروعات تعاونية واستثمارية، حيث تم دعم الوحدات السكنية التعاونية من عائد بيع الوحدات الاستثمارية بالمشروع بهدف تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

ويتضمن مشروع لؤلؤة بورسعيد طرح أول مركز تجاري معلق في مصر، يحتوي على العديد من المطاعم والكافيهات ودور السينما ومنطقة ترفيهية للأطفال، وكثير من الأنشطة الترفيهية التي تعيد الحركة التجارية لمحافظة بورسعيد باعتبارها علامة من أبرز علامات عالم التبادل التجاري في مصر، وذلك على غرار طرح 16 وحدة إدارية بالمباني الإدارية المجاورة للمول، بالإضافة إلى مبنى جراج سيارات متعدد الطوابق لأول مرة ببورسعيد، علاوة على 15 محلًا تجاريًا متميزا، بالإضافة إلى 9 وحدات سكنية استثمارية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز النشاط التجاري والاستثماري في مشروعاتها، وتوفير فرص للمستثمرين والمواطنين للحصول على وحدات سكنية وتجارية وإدارية في مواقع متميزة، حيث تهدف الوحدات المعروضة إلى تلبية احتياجات الجمهور وتوفير بيئة مثالية للسكن والأعمال التجارية والإدارية.

الأسكان تعاونيات البناء والإسكان لؤلؤة القاهرة الجديدة لؤلؤة 6 أكتوبر لؤلؤة بدر لؤلؤة العاشر من رمضان لؤلؤة بني سويف الجديدة لؤلؤة برج العرب بالإسكندرية لؤلؤة المنيا الجديدة

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