الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو

قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الاسكان ، تعليقا على اصدار 98 قرار وزاريا لاعتماد تصميمات عمرانية بالمدن الجديدة ، إن كل مدينة جديدة يكون لها مميزات تنموية وعوامل جذب لاستثمارات ، وفرص عمل ، موضحا أنه يكون هناك مخطط للمدينة ويليه مخطط لمشروعات جذب الاستثمارات فيها .

وتابع المهندس عمرو خطاب ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " التاسعة " ، والمذاع على فضائية “ الاولى " ، أن وزير الاسكان اشار لان الخطوات في تلك المخططات اصبحت سريعة ، وبالتالي يصبح فرصة نمو المدينة اسرع من العهود السابقة .

وواصل : الدولة نجحت في جذب 10 مليون نسمة للمدن الجديدة ، ومن اهم عوامل الجذب للمدن الجديدة الخدمات وليس فقط الوحدات السكنية وكذالك توافر فرص العمل

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وتابع : مشروعات الطرق ساهمت في سهولة اتنقال المواطنين ، وجذبهم للمدن الجديدة .