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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الاسكان ، تعليقا على اصدار 98 قرار وزاريا لاعتماد تصميمات عمرانية بالمدن الجديدة ، إن كل مدينة جديدة يكون لها مميزات تنموية وعوامل جذب لاستثمارات ، وفرص عمل  ، موضحا أنه يكون هناك مخطط للمدينة ويليه مخطط لمشروعات جذب الاستثمارات فيها .

وتابع المهندس عمرو خطاب ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " التاسعة " ، والمذاع على فضائية “ الاولى " ، أن وزير الاسكان اشار لان الخطوات في تلك المخططات اصبحت سريعة ، وبالتالي يصبح فرصة نمو المدينة اسرع من العهود السابقة .

وواصل : الدولة نجحت في جذب 10 مليون نسمة للمدن الجديدة ، ومن اهم عوامل الجذب للمدن الجديدة الخدمات وليس فقط الوحدات السكنية وكذالك توافر فرص العمل 
.

وتابع : مشروعات الطرق ساهمت في سهولة اتنقال المواطنين ، وجذبهم للمدن الجديدة .

المتحدث باسم وزارة الإسكان المهندس عمرو خطاب برنامج التاسعة

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