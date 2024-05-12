شقة لكل مواطن.. الدولة تدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة

تقوم الحكومة بتخصيص موارد مالية كبيرة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث يشمل ذلك تخصيصات مالية ضخمة في موازنة الدولة.

ويتم توجيه هذه التخصيصات لتمويل إنشاء وتطوير وحدات سكنية للفئات ذات الدخل المحدود، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة.

الإسكان الاجتماعي

دعم الإسكان الاجتماعي

يشكل برنامج الإسكان الاجتماعي جزءًا أساسيًا من سياسات الحكومة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتوفير الراحة للمواطن. ومن خلال التزامها بتوفير بيئة سكنية ملائمة وميسرة، تعمل الحكومة على تعزيز جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وتركز الحكومة في موازنة العام المالي الجديدة على دعم برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث يُقدر الدعم المخصص لهذا البرنامج في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بحوالي 11.92 مليار جنيه. هذا الدعم يهدف إلى مساعدة المحدودي الدخل الذين يستفيدون من هذا البرنامج، ويستهدف توفير دعم لحوالي 330 ألف وحدة سكنية.

وتسعى الحكومة في موازنة العام المالي الجديدة إلى تنفيذ سياسات تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية التي تدعم النمو، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.

ويتمثل ذلك في دعم البرنامج الاجتماعي للإسكان، كجزء من خطة الدولة لدعم النشاط الاقتصادي، وتمويل المنح لمجالات التنمية والأنشطة الاقتصادية، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية السنة المالية 2024/2025 حوالي 59.998 مليار جنيه، تُوجه 47.252 مليار جنيه للأنشطة الاقتصادية و12.253 مليار جنيه لمجالات التنمية.

وفي إطار مساعي الحكومة لتحقيق التنمية وتوفير السكن الملائم، اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة تقدم تنفيذ مبادرة "سكن لكل المصريين". تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الوطنية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وهي تشكل أحد أهم المشروعات القومية في البلاد.

وأكد وزير الإسكان أهمية متابعة مراحل تنفيذ المشروع بكل دقة واهتمام، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة وتسليم الوحدات للمواطنين في الوقت المحدد. وجه الدكتور عاصم الجزار بعدم التهاون مع المقاولين، وضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.

واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التقدم المحقق في تنفيذ الوحدات السكنية في المدن الجديدة والمحافظات. وأكدت على الجهود المبذولة لإنجاز هذه الوحدات، مشيرة إلى أن عدد الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها للمحدودي الدخل يبلغ مليون وحدة سكنية، مع استمرار العمل في تسليم المزيد من الوحدات في الفترة القادمة.