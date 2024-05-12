رقم ضخم .. 3 آلاف معتقل منذ احتجاجات الجامعات الأمريكية

قالت شبكة إن بي سي الأمريكية إنه جرى احتجاز نحو 3 آلاف شخص خلال مظاهرات طلابية مؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية منذ اندلاعها بقوة الشهر الماضي.

ويطالب الطلاب المتظاهرون في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة جامعاتهم بالكشف عن الاستثمارات المالية وسحب الاستثمارات من الشركات أو المؤسسات الأكاديمية المرتبطة بإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشملت الإجراءات الأخرى مطالبة جامعاتهم بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وعدم مراقبة الجامعات، والعفو عن المعتقلين خلال الاحتجاجات، وتحسين الخدمات لحماية وخدمة المجتمعات الإسلامية والعربية.

وقامت قوات الشرطة بفض العديد من الاعتصامات والتجمعات الطلابية في الجامعات الأمريكية بالقوة.

