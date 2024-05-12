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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير الرياضة عن أزمة مركز شباب المنصورة: لدينا أداة للعدل واختيار التوقيت المناسب

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن “الوزارة تعتمد استراتيجية محددة في اتخاذ قرار تحويل المراكز الشبابية إلى مراكز تنمية شبابية، وأن مركز شباب ستاد  المنصورة له أهمية كبرى، ولكننا لدينا أداة العدل ولدينا اختيار التوقيت المناسب ولا نكون في طرف ضد آخر”.

تصريحات الوزير جاءت للرد على ما أثاره النائب طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم، بشأن مركز شباب ستاد  المنصورة الذي يضم 40 ألف عضوية، وتم اتخاذ قرار بتحويله إلى مراكز تنمية شبابية، ولم يحدث أي تطور يذكر.

وقال الوزير: “زرت ستاد  المنصورة من قبل وشاهدت على الطبيعة ما وصل إليه، ووجدت إعلانات لأطباء ومواعيد عياداتهم وغيرها من الإعلانات غير اللائقة وغير المقبولة، وكان هناك صراع بين عدة جبهات تسعى للإدارة وكان لابد من التدخل والتطوير”.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراكز تنمية شبابية ستاد المنصورة إعلانات

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