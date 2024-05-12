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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل تتعرض البلاد لعاصفة ترابية خلال ساعات؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية هذا الأسبوع.

عاصفة ترابية تضرب البلاد

وقالت غانم في تصريحات إعلامية، ان البلاد لن تشهد البلاد أي عواصف رملية أو ترابية هذا الأسبوع، وحتى نهاية فصل الربيع.

وتابعت: تشهد البلاد نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة اعتبارًا من اليوم على جنوب البلاد وحتى غد الاثنين.

العاصفة الترابية 

استقرار في الأحوال الجوية

وواصلت: على مدار الأسبوع الجاري تشهد البلاد أجواء ربيعية مستقرة خلال فترة النهار درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وتصبح الأجواء ما بين الحارة والمائلة للحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى.

منخفض جوي وكتل هوائية
 

واستكملت غانم، أن الأجواء تصبح مائلة للبرودة فترات الليل، مع وجود نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء والإحساس بمزيد من انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة المقبلة ترتفع درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة ومصادر كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، كما نوهت أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق شمال الوجه البحري.

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حالة الطقس في مصر اليوم الأحد

وتشهد البلاد أجواء حارة في النهار على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد السواحل الشمالية أجواء معتدلة وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس مائل للبرودة في الليل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

العاصفة الترابية 

الظواهر الجوية المتوقعة 

وتشهد القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري نشاطا للرياح أحيانًا بقيمة 30 كم/س، والأجواء غائمة جزئيًا، ويسود السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 34 كم/س، والأجواء تكون غائمة جزئيًا.

ويسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسوده نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 38 كم/س، والأجواء تكون مشمسة، أما شمال الصعيد يشهد نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 32كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مع أجواء غائمة جزئيًا.

وفي جنوب الصعيد يسوده نشاط للرياح أحيانًا بمعدل 34 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مع أجواء مشمسة.

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