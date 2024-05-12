يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

تحدّث الفنان الشاب يوسف رأفت، عن كواليس مشاركته في مسلسل إلا الطلاق مع الفنانة دينا الشربيني، الذي تم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية.

وقال يوسف رأفت في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل إلا الطلاق، عبارة عن صراعات نفسية يواجهها الجميع، لافتًا إلى أن شخصية حسن التي جسدها في الأحداث كانت تحدياً بالنسبة له لأنها بعيدة عن شخصيتها، فهي شخصية لديها غريزة البقاء بدون أي مبدأ.

وحول ردود الأفعال التي تلقاها من المحيطين به حول المسلسل، قال يوسف رأفت إن الجميع أكدوا له أنها شخصية بعيدة تمامًا عن شخصيته.

مسلسل إلا الطلاق

وكانت قد طرحت إحدى المنصات مسلسل “ إلا الطلاق ” ، والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان إياد نصار ، خلال الساعات الماضية .

المسلسل يتكون من 10 حلقات وتم طرحها كاملة ، وتدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والإثارة ، حول زوجين يتعرضان لحادث يقلب حياتهما رأسًا على عقب .

مسلسل إلا الطلاق من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمي أبو ضيف وصفاء الطوخي.