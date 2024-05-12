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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا.. انتخابات كتالونيا توفر فرصة جديدة للزعيم الانفصالي المنفي| تقرير

كاتالونيا
كاتالونيا

أدلى الكتالونيون بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات إقليمية تتيح إمكانية عودة سياسي انفصالي قاد محاولة انفصالية في عام 2017 إلى السلطة، أو حكومة مناهضة للاستقلال بقيادة الحزب الاشتراكي.

وتتوقع استطلاعات الرأي تقدما مريحا للمرشح الاشتراكي سلفادور إيلا على حزب جانتس الانفصالي المتشدد ومنافسه الأكثر اعتدالا حزب كتالونيا الجمهوري الذي يحكم حاليا المنطقة الغنية بشمال شرق اسبانيا.

ومن شأن حكومة كتالونية بقيادة الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن تنهي عقدًا من الحكومات الانفصالية التي عصفت بالسياسة الإسبانية، وستكون بمثابة إثبات لنهج سانشيز التصالحي مع المنطقة.

لكن من سيفوز سيتعين عليه على الأرجح أن يحكم من خلال تحالفات لأنه لا يبدو من المرجح أن يصل أي حزب إلى عتبة 68 مقعدا للحصول على الأغلبية بمفرده، ما يعني أن تصويت الأحد قد يبشر ببدء محادثات ائتلافية تستمر إلى ما بعد الانتخابات.

مرشح جونتس هو كارليس بودجمون، الذي كان رئيسًا لكتالونيا خلال المحاولة المشؤومة لانتزاع المنطقة من إسبانيا في عام 2017 قبل أن يفر إلى المنفى الاختياري في بلجيكا.

ويواجه بودجمون منذ سنوات محاكمة في إسبانيا بسبب محاولته الاستقلال، وقام بحملته الانتخابية من جنوب فرنسا. لكنه من المقرر أن يعود إلى وطنه بعد العفو الذي قدمته الحكومة الاشتراكية في مدريد والذي من شأنه أن يلغي مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، وتعهد بإحياء محاولة الاستقلال.

تغلق صناديق الاقتراع الساعة 8 مساءً. (1800 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع ظهور النتائج حوالي الساعة 10 مساء. (2000 بتوقيت جرينتش).

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة الباييس الأسبوع الماضي أن الاشتراكيين سيفوزون بـ 40 مقعدا في البرلمان الكتالوني، بينما يتوقع أن يحصل جونتس على 34 مقعدا والحزب الجمهوري على 26 مقعدا.

لكن بعض الاستطلاعات أظهرت أن نحو 40% من الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد، لذا فإن أي نتيجة ممكنة، من المرجح أن يحتاج الحزب الفائز إلى إيجاد شريك حاكم.

وإذا فاز الاشتراكيون فقد يسعون إلى التحالف مع حزب الإصلاح الجمهوري أو المجلس العسكري، على الرغم من أن كلا الحزبين الانفصاليين استبعدا ذلك حتى الآن.

وإذا فشلوا في تحقيق ذلك، فقد يحاولون إقامة شراكة غير محتملة مع حزب الشعب، منافسيهم الرئيسيين على المستوى الوطني.

إذا استولوا على السلطة، فسوف يسعى Junts وERC إلى قيادة حكومة جديدة مؤيدة للاستقلال. لكن بعض استطلاعات الرأي توقعت أن لا يحصلوا على المقاعد المطلوبة، بما في ذلك بدعم الأحزاب الانفصالية الأصغر.

وإذا فشلت مفاوضات ما بعد الانتخابات في التوصل إلى اتفاق بحلول أغسطس، فسيتم إجراء انتخابات متكررة في أكتوبر.

وقال جيرارد أرلانديس، وهو رجل أعمال يدلي بصوته في برشلونة يوم الأحد، إنه ليس لديه ثقة كبيرة في السياسيين.
وقال لرويترز 'لا أتوقع شيئا من الساسة. 

وأضاف: أدلي بصوتي لأنني ديمقراطي. كل هذا أموال كثيرة وهم يفعلون ما يريدون'.

ومن غير المؤكد ما هو تأثير استراحة سانشيز المفاجئة من منصبه لمدة خمسة أيام الشهر الماضي على تصويت الأحد للنظر في استقالته المحتملة بسبب ما قال إنها حملة تشهير موجهة ضد عائلته من قبل المعارضين اليمينيين.

وقال مصدر اشتراكي إن انفصاله 'أدى إلى حشد أصوات الاشتراكيين بشكل كبير' في كتالونيا.

انتخابات إقليمية الكاتالونيون محاولة انفصالية سلفادور إيلا

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