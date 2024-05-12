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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مقاطعة المشاهير.. تفاصيل حملة جديدة احتلت الترند في أمريكا والعالم العربي

صدى البلد

تصدر هاشتاج «مقاطعة المشاهير» الترند في مصر والوطن العربي، على منصة «اكس» تويتر سابقًا، وذلك بعد نجاح حملة مقاطعة المشاهيرblockout2042 التي انطلقت في أمريكا وتفاعل معها 170 مليون شخص.. فما القصة؟ 

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حملة جديدة لمقاطعة مشاهير السوشيال ميديا 

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة جديدة، على غرار حملة blockout2042، بمقاطعة مشاهير السوشيال ميديا الذين يتجاهلون الحديث عن حرب غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني، تحت مسمى «مقاطعة المشاهير».

بدأت حملة مقاطعة المشاهير رحلتها منذ يومين، وتصاعدت حتى وصل التفاعل معها إلى الدول العربية، حيث سبق وظهرت في أمريكا من خلال تطبيق «تيك توك»، الذي يضم 170 مليون أمريكي.

طالب مؤسسو حملة مقاطعة المشاهير بمقاطعة المشاهير المؤثرين في الرأي، والذين لم يدعموا فلسطين.

blockout2042

بدأ ناشطون في الولايات المتحدة الأمريكية، حملة blockout2042 عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين إلى إلغاء متابعة وحظر المشاهير في حال توقفهم عن النشر عن ما يحدث في غزة، وممارسة حياتهم الطبيعية دون الالتفات إلى ما يحدث.

ولاقت حملة مقاطعة المشاهير إقبالاً كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الآلاف بإزالة المتابعات وحظر الصفحات الرسمية للمشاهير، وتداولوا نشر قائمة بالمشاهير الأكثر متابعة حول العالم، لتسهيل معرفة هؤلاء ممن لا يدعمون غزة في العالم أجمع.

تفاعل العالم العربي مع حملة blockout2042

بمجرد أن انتشرت حملة blockout2042 في أمريكا، تفاعل معها العديد من النشطاء في الوطن العربي معلقين: 

«أتمنى نطبقها في عالمنا العربي.. لن تكلف أي مجهود.. أضعف الإيمان إلغاء متابعة وبلوك لكل مشهور متخاذل.. منذ أمس وحتى الآن بدأ المشاهير في التفاعل مع قضية غزة ودعم الأسر الفلسطينية.

blockout2042 تيك توك مقاطعة المشاهير السوشيال ميديا أكس تويتر

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