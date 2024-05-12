الأونروا تحذر: ساعات ويحدث إنهيار شامل في قطاع غزة

كشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومدينة رفح.

وقال أبو حسنة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن الوضع في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية كارثي بكل المقاييس، مضيفا أن كل شيء ينفذ في القطاع ويجب إدخال المساعدات بشكل عاجل.

وأضاف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للاونروا، أن الأوضاع على المستوى الأمني خطيرة وساعات ويحدث انهيار شامل لكل أعمال الإغاثة في قطاع غزة اذا لم تفتح إسرائيل المعابر.