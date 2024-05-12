القسام تتبنى هجوما على قوات الاحتلال قرب رفح ومخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها، مسؤوليتها عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من معبر رفح البري ومخيم جباليا في قطاع غزة.

وبحسب البيان، أطلقت مجاهدو القسام قذائف هاون من العيار الثقيل باتجاه حشود ومركبات العدو شرق معبر رفح البري، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وسقوط ضحايا في صفوف قوات الاحتلال.

وأوضح البيان أن قوة خاصة صهيونية تمركزت بالقرب من قاعة المزايا شرق مخيم جباليا.

وأفادت التقارير يأن مجاهدي القسام استخدموا قذيفتين من طراز TBG لاستهداف القوة الإسرائيلية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف أفرادها.

تسلط هذه الهجمات الضوء على الأنشطة العسكرية المستمرة لكتائب القسام ردا على التوغلات والعدوان الإسرائيلي في غزة. إن قدرة المجموعة على استهداف القوات الإسرائيلية تظهر تصميمها المستمر على مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأراضي الفلسطينية.