حارس مبتدئ|تعليق ناري من أحمد موسى على تأخر الزمالك أمام نهضة بركان

علق الإعلامي أحمد موسى، على تأخر نادي الزمالك بهدفين أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفدرالية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الهدف الثاني اللي دخل في الزمالك غريب جدا هدف عجيب جدا".

وأضاف: "عواد حارس الزمالك مسك العارضة ونام على الأرض مع أنها كانت مرة سهلة وبسيطة وممكن تتمسك بسهولة.. الجول مينفعش يدخل في أي حارس مبتدئ".



وأشار إلى "أي هدف يصعب المهمة على الزمالك في مباراة العودة"، متابعا: "جماهير الزمالك تستحق التتويج بالبطولة، وفريق الزمالك مش على بعضه، مش هو ده فريق الزمالك، أتمتى أنه يرجع في الشوط التاني".