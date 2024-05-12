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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الثلاثاء والأربعاء.. أحمد موسى يستضيف وزير النقل في حلقة خاصة من ميناء السخنة

وزير النقل
وزير النقل

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن تقديم حلقة خاصة من ميناء السخنة وإجراء حوار مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحلقة فيها معلومات جديدة تقال لأول مرة، وسوف تذاع يومي الثلاثاء والأربعاء".

وأضاف موسى أنه سأل المهندس كامل الوزير الأسئلة الصعبة، ولم يتردد في الإجابة عن أي سؤال وعنده إخلاص شديد للبلد، قائلا: هذه المشروعات هي اللي تجيب الدولارات بجد".

وأوضح أن مصر تعمل لشعبها ما يليق به ويستحقه لجمهورية جديدة، ويستحق أن يكون لديه أحسن وسائل نقل.

وتابع: "ربنا يكرم الفريق كامل الوزير لأنه بيشتغل بجد، وعنده إخلاص شديد، وسيجيب على كل أسئلة الناس".

أحمد موسى وزير النقل

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