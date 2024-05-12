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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"هتتحاكم جنائيا".. أحمد موسى يحذر قائدي السيارات من تجاوز السرعة |فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

حذر الإعلامي أحمد موسى، قائدي السيارات من تجاوز السرعة، خاصة بعد توجيه المستشار محمد شوقي النائب العام بالمجابهة الفاعلة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "تجاوز السرعة سيؤدي للمحاكمة الجنائية، ويجب على كل قائد سيارة السير وفق السرعة المحددة فقط دون زيادة".


وأضاف: "يجب مواجهة سيارات النقل الثقيل حال مخالفة السير في طريقه المخصص، وفي إحدى جولاتنا مع وزير النقل لوحظ مرور سيارة نقل بشكل عكسي وتم توجيه الفريق كامل الوزير لمسئولي الداخلية وتم ضبطه فورا".

 

واسترسل: "ليه التهور بالسرعات دي، ليه مش خايفين على أرواح الناس؟، ومجرد تجاوز السرعة سيتم تطبيق القانون دون حوادث"، متابعا: "أناشد قادئي الدراجات النارية التي تسير بسرعات جنونية السير بسرعة معتدلة، وكل المركبات يجب أن تكون تحت مظلة قانون الحد الأقصى للسرعات".


وأكد: "النيابة ستوجه أقصى عقوبة لمن يتجاوز الحد الأقصى للسرعة، وبنشوف ناس بتجري بسرعات جنونية على الطرق، وناس مبهدلة الطرق بسبب النقل الثقيل".

أحمد موسى السرعة تجاوز السرعة السيارات المستشار محمد شوقي النائب العام الحد الأقصى للسرعة المقررة

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