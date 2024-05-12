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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: جيش مصر مسئول عن حماية الدولة وأمنها القومي.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في مايو 1978 بدأ التفاوض بين مصر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق السلام.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "اتفاقية السلام حددت التزامات الطرفين مصر بين وإسرائيل".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن رؤساء مصر على مدار تاريخها حافظوا على اتفاقية السلام، موضحا أن مصر قامت بدور تاريخي من أجل القضية الفلسطينية.

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء قائلا: "جيش مصر مسؤول عن الدولة المصرية وأمنها القومي"، متابعا "حماس كانت مسئولة عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وإسرائيل أغلقت معبري كرم أبو سالم ورفح من الجانب الفلسطيني".

واسترسل "ما يحدث الآن في إسرائيل صورة مكررة خلال إدارة بوش الابن"، لافتا إلى أن "إسرائيل تقوم بتهجير الفلسطينيين من رفح إلى خان يونس".

 


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة أقوى جيش في المنطقة ومصر تدعو إلى السلام، مشددا أنه لابد من الحفاظ على مقدرات القوات المسلحة.
 

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