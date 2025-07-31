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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة معسكر إعداد القادة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

ترأس الدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة المعسكر اجتماع مجلس إدارة معسكر إعداد القادة بنسخته التاسعة، تحت شعار "قادة التميز والإبداع"، وذلك لمناقشة البرنامج الزمني للمعسكر وتوزيع المهام على أعضاء المجلس، بحضور نخبة من القيادات الجامعية.

ضم المجلس في تشكيله كلًا من الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية (نائب رئيس مجلس إدارة المعسكر) والدكتور وليد ندا القائم بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمشرف العام علي النواحي الطبية والصحية بالمعسكر والدكتور احمد بديع وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور احمد شاكر جندي وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل جودة عبد العزيز وكيل كلية التربية الرياضية للبنين لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة أميرة قطب وكيل كلية الطفولة المبكرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة ريهام زايد أستاذ بكلية التربية النوعية والدكتور صلاح فتحي عبد العال وكيل كلية الطب البيطري لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة هند العقاد استاذ مساعد بكلية الزراعة والدكتورة هبه عبد الكريم بيومي مدرس بكلية التربية النوعية والدكتور احمد سامي النجار مدرس بكلية الآداب و أدهم عزت الدمرداش – مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب رئيس الجامعة ومحمد متولي قائم بعمل مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة واسلام البنا قائم بأعمال الإدارة العامة للمدن الجامعيه وثروت محمد ابراهيم مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور هلال عفيفي على ضرورة إعداد خطة زمنية متكاملة لتنفيذ البرامج التثقيفية والتدريبية والترفيهية داخل المعسكر، بما يسهم في تعزيز روح القيادة والانتماء الوطني لدى طلاب الجامعة، مع التشديد على أهمية الالتزام الكامل باللوائح والتعليمات المنظمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

واضاف أنه يُعقد المعسكر خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 20 أغسطس 2025 داخل المدن الجامعية، ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لتنمية قدرات الطلاب وبناء جيل قيادي قادر على التفاعل الإيجابي مع متطلبات المجتمع ومواكبة تحديات العصر، في بيئة تعليمية آمنة.

جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب إعداد القادة

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