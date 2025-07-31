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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمل الشرقية تعقد ندوات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية دور مديرية العمل في نشر ثقافة السلامة و الصحة المهنية و الحد من الإصابات بكافة القطاعات و التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية بإعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشار احمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل إلى قيام المديرية بتنظيم ندوات السلامة والصحة المهنية بالجهاز الإداري والخدمات المعاونة بقطاع التعليم العالي بـ (١٩) كلية بجامعة الزقازيق وذلك في إطار مبادرة "سلامتك" والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة بوزارة العمل والتي تنفذها مديرية العمل بالشرقية بالتنسيق مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق على مدار شهرين متتاليين وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية العمل بالشرقية وجامعة الزقازيق لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية (بقطاع التعليم العالي ) .

وأوضح وكيل وزارة العمل أنه بالتزامن مع إعتماد وزارة العمل للملف الوطني للسلامة والصحة المهنية و إستعداداً " لإطلاق " الإستراتيجية الوطنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات بكافة القطاعات تم عقد ندوة بحضور نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم الإعاقة جامعة الزقازيق و مدير و مسئول التوعية والإعلام بإدارة السلامة بمديرية العمل بالشرقية وبمشاركة عدد (٨٠) من رؤساء الأقسام و السادة أعضاء هيئة التدريس ومسئولي السلامة والصحة المهنية والعاملين الإداريين والخدمات المعاونة بكلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق برئاسة الدكتور حسام عوض عميد كلية علوم الإعاقة والتأهيل والتى ثمنت جهود وزارة العمل و مديرياتها فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وبدأت فعاليات الندوة بمحاضرات علمية بعنواني (عن مفهوم السلامة والصحة المهنية واهدافها وانواعها ) ، (المخاطر الموجودة ببيئة العمل وطرق السيطرة عليها ) وإختتمت فعاليات إفتتاح الندوة على أن يتم إستكمال فعاليات المبادرة بالجهاز الادارى و الخدمات المعاونة بقطاع التعليم العالي.

الشرقية محافظ الشرقية مديرية العمل السلامة و الصحة المهنية

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