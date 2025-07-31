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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الشرقية الجديد يكشف للمحافظ خطة عمل المرحلة المقبلة |صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمكتبه بالديوان العام الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة لتهنئته بمهام منصبه الجديد داخل محافظة الشرقية، متمنياً له التوفيق والسداد وحسن الأداء والنهوض بالمنظومة الصحية داخل المحافظة جاء ذلك في حضور الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة السابق.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للإرتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما حرص المحافظ علي تقديم الشكر للدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة السابق تقديرا لمجهوداته الملموسة خلال فترة عمله بالمحافظة والتي انعكست علي الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة لابناء المحافظة

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أنه تم وضع خطة عمل للإرتقاء بمستوى العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة الصحة محافظة الشرقية

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